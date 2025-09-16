Павло Василенко

Мадридський Реал у вівторок розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів матчем проти Марселя. Однак підготовка команди Хабі Алонсо була несподівано зірвана – представники Ла Ліги з’явилися на тренувальній базі з терміновим антидопінговим тестом.

За інформацією Marca, перевірка змусила відкласти тренування Королівського клубу більш ніж на годину. У Реалі відреагували миттєво – керівництво клубу розлютилося через дії ліги.

Обурення висловили і в УЄФА, зазначивши, що тестування без проблем можна було провести вже після матчу. Європейська федерація вважає такі дії Ла Ліги надмірними і такими, що створюють зайву напруженість напередодні ключового поєдинку.

Попри інцидент, процедуру вдалося завершити, й футболісти розпочали тренування із затримкою. Втім, атмосфера між Ла Лігою та УЄФА стає дедалі більш напруженою.