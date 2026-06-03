Асистент головного тренера збірної України Андреа Мальдери – Тарас Степаненко – оцінив початок своєї роботи в національній команді.

«Трохи було незвично. Такі змішані відчуття, ніби ось тільки був по ту сторону кромки, зараз на лавці. Нові вимоги, завдання. Цікаво, як воно відбувається, скільки лунає задач в навушник. Цікавий досвід, переживаєш, тому що розумію, що ти зробив все, що, повинен був перед матчем.

Нам підказує тренер, що зверху сидить, ми аналізуємо відразу матч, якщо є запитання, зразу є нарізки відео на айпаді. Це технічний процес. І в принципі я думаю, що це гарна штука, тому що вона дозволяє тренеру швидко реагувати на те, що відбувається. Якщо там щось скоригувати, то нормальна штука.

Я ще не зрозумів, тому що це тільки початок. Подивимось, тому що я думаю, що чим більше буде матчів офіційних, там вже буде інше, тому що ми тільки зібрались, товариські матчі. І поки що я пробую налаштуватись на цю роботу. Подивимось, яка буде офіційна. Я думаю, більш тривожна буде», – цитує Степаненка пресслужба УАФ.