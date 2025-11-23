Степаненко вперше в сезоні відіграв без замін
Еюпспор не втримав перемогу над Карагюмрюком
близько 12 годин тому
Тарас Степаненко / Фото - Еюпспор
Екскапітан Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко допоміг Еюпспору взяти очки в дербі проти Карагюмрюка. Матч у Стамбулі завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися голами Акбаба та Краневіттера в кожному з таймів.
36-річний Степаненко в матчі проти Карагюмрюка вперше з минулого сезону відіграв без замін.
Степаненко в поточному сезоні відіграв 4 поєдинки в футболці Еюпспора.
Суперліга. 13 тур
Еюпспор - Карагюмрюк 1:1
Голи: Акбаба, 66 - Краневіттер, 90
