Ексфутболіст донецького Шахтаря Тарас Степаненко висловив упевненість у тому, що його колишній клуб має пробиватися до групового раунду Ліги Європи. Також він наголосив на ключових перевагах команди, які, на його думку, дозволяють розраховувати на успіх у єврокубках.

«Чи до снаги Шахтарю вийти до основного етапу Ліги Європи? Авжеж. Шахтар є Шахтар. Коли 13 чи 15 легіонерів залишили команду, Шахтар виходив з групи Ліги чемпіонів.

Шахтар купив багато футболістів, і футболісти, які були молодими, вже мають досвід. Авжеж, вони повинні грати в основному етапі Ліги Європи і ставити перед собою високі цілі – це нормально, я вважаю.

Головне – працювати. Матч з Бешикташем уже пройшов, його треба забути та зберегти цю ходу. Але емоції треба трохи прибрати, тому що, як на мене, на емоціях далеко не доїдеш.

Повинна бути стратегія, план дій, тому що зараз буде багато переїздів, почнеться багато матчів збірної. Гравці Шахтаря постійно їздять до збірної, і буде велике навантаження, тому треба правильно все планувати для того, щоб досягати на всіх фронтах результату», – сказав Тарас для УПЛ-ТБ.