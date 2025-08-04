Півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко в ефірі програми «Футбол 360» висловився щодо свого майбутнього та про плани продовжувати виступи за збірну України.

Знаєте, є гарний вислів: «Ти робиш вибір, але не контролюєш наслідки». Я цей вибір, перейшовши до Еюпспора, зробив не просто так. Я ж не просто хотів пограти в Туреччині та піти в клуб, який перший рік грає у турецькій Суперлізі. У мене були свої плани.

Як воно буде – я не знаю. У мене є рік контракту, тому цей рік, якщо, дай Боже, все буде нормально, я точно дограю, а там уже будемо бачити. Бо коли я прийшов у Туреччину, в мене, на жаль, були травми, я пропустив більш ніж місяць дуже важливих матчів, тільки під кінець відновився, зіграв 3 гри.

Це не так просто, тому що це інша країна, інший чемпіонат, мені потрібно зараз конкурувати. Наприклад, зараз у клубі є 3 футболісти, які просто на моїй позиції, і плюс є «вісімки», які теж можуть грати на цій позиції.

Тобто, десь п’ять чоловік на позицію, і потрібно грати конкуренцію – а якщо ти будеш постійно травмований, то це буде тяжко зробити. Але мені це не вперше, мені подобається цей виклик. Я працюю і з великим задоволенням представляю Україну в Туреччині.