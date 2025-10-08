Павло Василенко

Фабіо Каннаваро призначили тренером збірної Узбекистану, де очікується, що він заробить приголомшливу суму грошей.

В останні роки Каннаваро мандрував по європейських клубах у пошуках постійної посади. Він недовго протримався в Беневенто, Удінезе та Динамо (Загреб).

Нарешті, через кілька місяців, він знайшов нову роботу. У вівторок він офіційно обійняв посаду головного тренера збірної Узбекистану. Найближчі місяці будуть для нього дуже комфортними.

Команда вже вийшла на чемпіонат світу-2026. У найближчі місяці вони гратимуть виключно товариські матчі.

Corriere dello Sport повідомляє, що Каннаваро все ж таки заробить статок. Він домовився про контракт, який зробить його одним із найбільш високооплачуваних тренерів у світі.

Очікується, що 52-річний італієць зароблятиме колосальні чотири мільйони євро на рік. Лише три менеджери у світі заробляють більше: Карло Анчелотті (Бразилія), Томас Тухель (Англія) та Юліан Нагельсманн (Німеччина).

Джерело наводить приклад Дженнаро Гаттузо, який заробляє півмільйона євро на рік у збірній Італії та має схожі тренерські досягнення.

Каннаваро дебютує на новій посаді найближчими днями. У четвер, 9 жовтня, збірна Узбекистану зіграє проти Кувейту, а в понеділок, 13 жовтня, проти Уругваю.