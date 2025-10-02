Павло Василенко

Фабіо Каннаваро, чемпіон світу-2006 та один із найкращих захисників свого покоління, близький до нового тренерського виклику. За повідомленнями журналіста Ніколо Скіри, італієць веде активні переговори з Федерацією футболу Узбекистану й може очолити національну збірну вже найближчим часом.

Для 50-річного фахівця це стане шансом повернутися у великий футбол після серії невдалих спроб у клубах Європи й Азії. Його тренерська кар’єра включала Аль-Наср, Гуанчжоу Евергранд, Беневенто, Удінезе та Динамо Загреб, але результативність залишала бажати кращого – лише 37 матчів у трьох європейських командах.

Попри це, узбецька сторона вірить, що ім’я Каннаваро додасть збірній авторитету на світовій арені. Тим більше, що команда вже кваліфікувалася на чемпіонат світу наступного року.

Очікується, що Каннаваро може дебютувати в жовтні – у товариському матчі проти Уругваю. Якщо угода відбудеться, він замінить Тимура Кападзе, який тимчасово керував збірною.

Це не перший досвід Каннаваро в роботі зі збірними: у 2019 році він короткий час тренував команду Китаю, але жодного офіційного матчу тоді не провів. Як гравець же він був справжнім символом Італії: чотири чемпіонати світу і перемога в 2006 році, коли його назвали найкращим футболістом планети.