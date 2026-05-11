«Стидоба! Гра Динамо зараз просто ніяка». Маркевич жорстко розкритикував виступи киян
Авторитетний український тренер негативно оцінив гру столичного клубу під керівництвом Костюка
близько 3 годин тому
Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо нинішнього рівня гри київського Динамо.
Щодо матчу ЛНЗ – Динамо, якщо враховувати, що грали третя і четверта команда чемпіонату... Це не той футбол, який хотілося б бачити в цьому матчі. Тим паче вивіска така... Грає Динамо, але... Боротьби багато, але футболу майже не було. Динамо середняк УПЛ без Пономаренка? Так, я згідний з цією думкою. Нині все виглядає саме так.
Можливо, якість поля важлива, але треба дивитися на гру своїх футболістів – гра Динамо зараз просто ніяка. З такою грою йти у Лігу Європи... Треба купувати футболістів, бо ця команда знову буде мучитись з Кіпром, з Люксембургом...Ігорю Костюку треба дивитися на ці моменти. Динамо потребує якісних футболістів, – заявив Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.
Також Маркевич висловився щодо слів вінгера Динамо Андрія Ярмоленка, що описав гру команди з ЛНЗ (0:0) одним словом: «стидоба». Також фахівець оцінив шанси гравця побити бомбардирський рекорд УПЛ.
Та то вже давно стидоба, що тут говорити. Одна вивіска залишилась та й і все. Треба дати можливість Андрію грати у всіх іграх, які залишилися. Вже турнірної мотивації у Динамо все одно немає. Я буду радий, якщо Ярмоленко поб'є рекорд – він заслужив.
Нагадаємо, скандальний форвард Динамо вперше у 2026 році вийшов на поле.
