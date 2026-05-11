Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо нинішнього рівня гри київського Динамо.

Щодо матчу ЛНЗ – Динамо, якщо враховувати, що грали третя і четверта команда чемпіонату... Це не той футбол, який хотілося б бачити в цьому матчі. Тим паче вивіска така... Грає Динамо, але... Боротьби багато, але футболу майже не було. Динамо середняк УПЛ без Пономаренка? Так, я згідний з цією думкою. Нині все виглядає саме так.

Можливо, якість поля важлива, але треба дивитися на гру своїх футболістів – гра Динамо зараз просто ніяка. З такою грою йти у Лігу Європи... Треба купувати футболістів, бо ця команда знову буде мучитись з Кіпром, з Люксембургом...Ігорю Костюку треба дивитися на ці моменти. Динамо потребує якісних футболістів, – заявив Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.