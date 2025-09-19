Павло Василенко

Українські футболісти лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін (голкіпер) і Георгій Судаков (хавбек) провели перше тренування під керівництвом нового головного тренера команди Жозе Моурінью.

Легендарний португалець був офіційно призначений наставником лісабонців 18 вересня.

Primeiro treino com José Mourinho no Benfica Campus! 💪 — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

24-річний Трубін в цьому сезоні провів вісім матчів, в яких пропустив чотири голи і шість разів зіграв на «нуль».

23-річний Судаков в цій кампанії віддав одну результативну передачу в двох поєдинках за «орлів».

Бенфіка наразі посідає шосте місце в чемпіонаті Португалії з 10 очками в чотирьох зустрічах.

20 вересня о 20:00 за київським часом лісабонська команда на виїзді зіграє проти АВС в чемпіонаті Португалії.