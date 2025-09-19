Судаков і Трубін провели перше тренування під керівництвом Моурінью
Португалець вже приступив до роботи
близько 2 годин тому
Фото - ФК Бенфіка
Українські футболісти лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін (голкіпер) і Георгій Судаков (хавбек) провели перше тренування під керівництвом нового головного тренера команди Жозе Моурінью.
Легендарний португалець був офіційно призначений наставником лісабонців 18 вересня.
24-річний Трубін в цьому сезоні провів вісім матчів, в яких пропустив чотири голи і шість разів зіграв на «нуль».
23-річний Судаков в цій кампанії віддав одну результативну передачу в двох поєдинках за «орлів».
Бенфіка наразі посідає шосте місце в чемпіонаті Португалії з 10 очками в чотирьох зустрічах.
20 вересня о 20:00 за київським часом лісабонська команда на виїзді зіграє проти АВС в чемпіонаті Португалії.