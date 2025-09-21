Павло Василенко

Георгій Судаков відіграв важливу роль у перемозі Бенфіки над АВС з рахунком 3:0, відкривши рахунок наприкінці першого тайму. Український хабвек визнав, що дуже задоволений своїм голом, але також наголосив на тому, як він жив останніми днями, зі зміною в тренерському штабі клубу. Однак він визнає, що працювати з Жозе Моурінью – це мрія.

«Це мрія дитинства. Я не можу повірити, що працюю з ним. Але це правда. Я хочу розвиватися разом з ним. Я сподіваюся робити особливі речі», – цитує Судакова видання Record.

Судаков також подякував екснатавнику Бенфіки Бруну Лаге, незважаючи на короткий час їхньої спільної роботи.

«Забивати – це фантастичне відчуття. Я хочу подякувати своїм товаришам по команді, вболівальникам, за їхню чудову підтримку. Ми відчували їхню підтримку під час гри. Нам потрібно рости разом з новим тренером. Але я хочу подякувати Бруну Лаже, наша спільна робота була недовгою. Що стосується Моурінью, то його всі знають».

Десятий номер «червоно-чорних» також розповів, що три дні тому став батьком, і це стало причиною особливого святкування.

«Святкування було для моєї родини. Моя донька народилася три дні тому. Це, безумовно, поцілунок і любов до моєї родини та друзів», – наголосив він.

Судаков провів за Бенфіку вже три матчі, у яких забив один гол та оформив один асист.

Команда Моурінью посідає друге місце у таблиці національної першості, набравши 13 очок за п’ять ігор.

У вівторок, 23 вересня, Бенфіка у чемпіонаті прийме Ріу Аве.