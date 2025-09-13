Судаков: «Мої перші кроки вдома на «Ештадіу да Луж»
Українець дебютував за нову команду
11 хвилин тому
Фото - Getty Images
Півзахисник збірної України Георгій Судаков відреагував на свій дебют у складі лісабонської Бенфіки у матчі чемпіонату Португалії проти Санти-Клари (1:1).
«Мої перші кроки вдома на «Ештадіу да Луж», неймовірна атмосфера, дякую за теплий прийом уболівальникам Бенфіки», – написав Судаков в соцмережах.
Бенфіка наразі займає друге місце чемпіонату Португалії, відстаючи від лідируючого Порту на два залікові пункти.
Наступний матч команда лісабонська команда проведе в рамках Ліги чемпіонів проти Карабаху 16 вересня. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.
Поділитись
Матеріали по темі
Українець приніс Барселоні титул клубного чемпіона світу. Хто такий Артем Рибак?
близько 19 годин тому