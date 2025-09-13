Павло Василенко

12 вересня відбувся поєдинок п'ятого туру чемпіонату Португалії, в якому Бенфіка вдома зіграла з Санта-Кларою (1:1). Господарі пропустили гол в компенсований час після жахливої помилки захисника Ніколаса Отаменді.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі весь матч, а інший українець – Георгій Судаков – дебютував за лісабонську команди, вийшовши на заміну на 72-й хвилині.

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже підбив підсумки поєдинку проти Санта-Клари.

«Матч був важким для підготовки, оскільки гравці прибули вчора [з національних збірних], але це не скасовує кінцевого результату. Як сказав наш капітан, ми контролювали гру, але не він несе відповідальність за нічию, вся відповідальність за цю нічию лежить на мені. Тепер потрібно відновлюватися. Вся відповідальність за цю нічию лежить на мені. Ми маємо відновлюватися і вже у вівторок виграти матч. Я звертаюся із закликом до наших вболівальників. Продовжуйте підтримувати нас. Дякую нашим уболівальникам за підтримку, нехай вони будуть тут у вівторок, бо нам потрібно виграти хороший матч Ліги чемпіонів, і ми потребуємо їх», – цитує Лаже видання Record.

Бенфіка наразі займає друге місце чемпіонату Португалії, відстаючи від лідируючого Порту на два залікові пункти.

Наступний матч команда Судакова і Трубіна проведе в рамках Ліги чемпіонів проти Карабаху 16 вересня. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.