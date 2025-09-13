Бенфіка втратила перемогу над Санта-Кларуою в стартовому матчі 5 туру Прімейра-ліги. Матч в Лісабоні завершився з рахунком 1:1.

Команда Бруну Лаже довго не могла вразити ворота суперника, який не припускався помилок в обороні. Ближче до завершення першої половини гри господарі отримали чисельну перевагу через небезпечну гру футболіста Санта-Клари.

По перерві Бенфіка завдяки голу Павлідісу вийшла вперед, маючи тотальну перевагу на полі. Граючи в меншості Санта-Клара не склала зброю та під завісу матчу зловила Отаменді на помилці, дозволивши Лопешу вийти на побачення з Трубіним, який не зміг врятувати Бенфіку від втрати очок в чемпіонаті.

В матчі проти Санта-Клари ігровий час отримав Георгій Судаков. Ексфутболіст Шахтаря розпочав гру в запасі та вийшов на 71-й хвилині.

Прімейра-ліга. 5 тур

Бенфіка - Санта-Клара 1:1

Голи: Павлідіс, 59 - Лопеш, 90+2

