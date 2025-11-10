Нападник лісабонської Бенфіки та гравець збірної Норвегії Андреас Шельдеруп став фігурантом кримінальної справи в Данії. За інформацією місцевих ЗМІ, 21-річного футболіста звинувачують у поширенні відео порнографічного характеру, в якому брали участь неповнолітні.

Як повідомляють джерела, інцидент стався ще два роки тому, коли Шельдеруп виступав за данський клуб Норшелланн. Тоді молодий гравець переслав своєму знайомому відео інтимного змісту. Футболіст визнав провину, пояснивши, що не усвідомлював усіх наслідків своїх дій.

За даними прокуратури, норвежцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років. Остаточне рішення суду очікується найближчим часом.

Попри ситуацію поза полем, у цьому сезоні Шельдеруп залишається одним із важливих виконавців Бенфіки. У дев’яти матчах чемпіонату Португалії він забив один гол і віддав гольову передачу. У Лізі чемпіонів на його рахунку аналогічна статистика після шести поєдинків.

Також 14 жовтня нападник відзначився результативним пасом за збірну Норвегії у товариському матчі проти Нової Зеландії, який завершився внічию 1:1.

Нагадаємо, у минулому турі Бенфіка з голом Судакова та відбитим Трубіном пенальті зіграла внічию з Каса Піа (2:2).