Леоненко: «Україна жодного разу по воротах не вдарила, а Реброву все до вподоби»
Фахівець жорстко висловився про гру синьо-жовтих проти французів
близько 1 години тому
Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту Sport-express.ua прокоментував поразку збірної України від Франції (0:4) в матчі відбору на ЧС-2026.
«Якщо брати турнірну таблицю, то ця гра взагалі не була потрібна Україні. Нах*ен було тоді взагалі летіти до Парижа? Зекономили б на квитках краще. Якби добре зіграли, то матч міг піти у скарбничку, когось із гравців могли кудись запросити, а так… Вийшло, що грали до першого пропущеного голу. Я взагалі не знаю, чому Реброву сподобався перший тайм, якщо ми не били по воротах і не створювали моментів? Як людям не соромно, що вони по воротах не б'ють? Що вони робили на полі? Нехай запитають себе: чи мають вони право називатися футболістами після такого?
Уявіть, син футболіста збірної України зателефонує батькові та запитає: «Тату, а чому ти сьогодні жодного разу не вдарив по воротах?» Цікаво почути відповідь.
І це далеко не перша гра, коли ми не маємо моментів. Що Динамо грає лише один тайм, що збірна. Я б ще зрозумів, якби це була команда Лобановського, коли у збірній грало 11 футболістів Динамо, а тут різні люди, і все одно без шансів. Проти Франції Ребров вже має відмовку – що це сильна команда і найголовніший матч у нас проти Ісландії».
Україна жодного разу по воротах не вдарила, а Реброву все до вподоби. Зараз ми всі радіємо, коли світло дають, а скоро радітимемо, коли Україна момент створить. А удари по воротах – це взагалі подія».
Збірна України посідає третє місце у групі D, маючи сім очок, як і друга Ісландія.
16 листопада, о 19:00 за київським часом, національна команда у Варшаві прийме Ісландію у ключовій грі за вихід до плей-оф за потрапляння на Мунділь-2026.
Поділитись