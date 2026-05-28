Судаков несподівано втратив мільйони у вартості після оновлення від Transfermarkt
Аналітичний портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів, які виступають у чемпіонаті Португалії. Зміни торкнулися показників трьох українських легіонерів.
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков втратив у вартості 3 млн євро. Наразі його трансферний цінник становить 25 млн євро.
Оціночна вартість голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна не змінилася і складає ті ж самі 25 млн євро. Лівий захисник Віторії Гімараєш Орест Лебеденко також зберіг колишній показник — 500 тисяч євро.
Найдорожчим футболістом португальської Прімейра-ліги залишається півзахисник Порту Віктор Фрогольдт, якого оцінюють у 50 млн євро.
