Неймовірний шедевр гравця Шахтаря офіційно визнали найкращим голом Ліги конференцій
Також на сьомому рядку опинився точний удар іншого представника донеччан — Егіналду
Визначився найкращий гол розіграшу Ліги конференцій сезону-2025/26. Пресслужба турніру опублікувала рейтинг десяти найкращих забитих м'ячів, який очолив 19-річний бразильський півзахисник донецького Шахтаря Ізакі.
Бразилець відзначився 12 березня у першому матчі 1/8 фіналу проти Леха (3:1), забивши ударом через себе. Тоді це взяття воріт також визнали найкращим голом ігрового дня.
До топ-10 рейтингу увійшов ще один футболіст Шахтаря. М'яч нападника Егіналду у поєдинку проти Крістал Пелес (1:2) посів сьоме місце.