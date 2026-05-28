Денис Сєдашов

Визначився найкращий гол розіграшу Ліги конференцій сезону-2025/26. Пресслужба турніру опублікувала рейтинг десяти найкращих забитих м'ячів, який очолив 19-річний бразильський півзахисник донецького Шахтаря Ізакі.

Бразилець відзначився 12 березня у першому матчі 1/8 фіналу проти Леха (3:1), забивши ударом через себе. Тоді це взяття воріт також визнали найкращим голом ігрового дня.

До топ-10 рейтингу увійшов ще один футболіст Шахтаря. М'яч нападника Егіналду у поєдинку проти Крістал Пелес (1:2) посів сьоме місце.