Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підбив підсумки першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта, який завершився внічию 1:1.

Футболіст проаналізував результат поєдинку та поділився своїм поглядом на гру команд. Цитує Судакова Чемпіон.

«Ми знаємо, що Містер емоційний, постійно підказує і його енергії не вистачало. Як ми побачили, Серветт хороша команда, дуже добре обороняється, компактно грають, можливо навіть компактніше за Панатінаїкос і Бешикташ. Можливо у них не так багато якості, як було перед цим у команд, але бачите, що треба забивати. Сподіваюсь, що в наступному матчі ми зможемо реалізувати свої моменти.

Моменти були, грали непогано, але таку помилку, як на початку ми не можемо допускати, пропускаючи з кутового. Ми до цього могли забивати, а вже через хвилину пропускаємо і стільки моментів не забиваємо. Над цим треба працювати», – сказав Судаков.