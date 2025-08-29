22-річний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков близький до переходу до лісабонської Бенфіки.

За даними відомого італійського інсайдера Фабриціо Романо, угода вже погоджена спортивним директором Руї Педру Бразом та Даріо Срною. Сума трансферу складе 27 мільйонів євро плюс ще 5 мільйонів як бонуси. Крім того, в угоді передбачено, що донецький клуб отримає 20% від майбутнього перепродажу гравця. Очікується, що Судаков гратиме у Бенфіці під десятим номером.

Минулого сезону Судаков провів за Шахтар 37 поєдинків, у яких забив 15 м'ячів та віддав 6 гольових передач. За інформацією джерела, вже 29 серпня футболіст прибуде до Лісабона для проходження медогляду та підписання контракту.

Раніше Судаков разом із Шахтарем обіграв швейцарський Серветт (2:1) у другому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, що дозволило гірникам вийти у основний етап турніру.