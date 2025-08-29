Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підвів підсумки кваліфікаційних матчів та розповів про свій новий досвід у ролі центрального нападника. Донеччани в додатковий час обіграли швейцарський Серветт (2:1).

Я на теорії дізнався, що буду грати центрального нападника. Якщо чесно, здивувався. Спочатку подивився склад на гру – думав, що я не буду грати, а потім побачив себе зверху. Останні 20 хвилин проти Панатінаїкоса на виїзді теж грав центрального нападника, тому, як я вже сказав, було важко у боротьбі.

Умовно, є у нас центрфорварди такі, як Кауан, який може втримати м’яч, поборотися. Для того, щоб мені якісно грати на цій позиції, треба, мабуть, більше відкриватися у недодачу чи навпаки – за спину. А так у боротьбу вступати – пару разів втрачав м’яч у таких моментах, коли мене в спину вже штовхали. Але в цьому теж треба додавати фізично. Є куди вчитися, потрібно більше в залі працювати.

Я трохи розчарований, що ми вилетіли з Ліги Європи. Ми заслуговували на більше, мали грати в ЛЄ цього року. Але вже сталося, як сталося. Ми не програли цього сезону жодного матчу в основний час. Бачимо, як команда прогресує. У нас багато молодих футболістів, ще двох підписали. Я впевнений, що з часом із цим тренером у нас буде якісний футбол і дуже якісна команда, - наводить слова Судакова пресслужба донецького клубу.