Судаков: «Треба звернути більше уваги на групу атаки Швеції»
Півзахисник назвав сильні сторони шведської збірної
близько 2 годин тому
Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився очікуваннями від протистояння зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026. Слова наводить УАФ.
Футболіст виділив лідерів збірної Швеції та закликав звернути особливу увагу на їхню атакувальну лінію.
Знаю захисника з Браги — грали проти нього, потім знаю молодого хлопця з Тоттенгема, він теж хороший. Звичайно, Дьокереш, Еланга — це топові футболісти, дуже фізично сильні, швидкі. Ось грали проти Ньюкасла — Еланга дуже швидкий футболіст, тож я думаю, що якраз на групу атаки треба звернути більше уваги, але там кожен футболіст дуже якісний, навіть якщо він умовно не така зірка і про нього не всі знають. Я впевнений, що шведи — дуже сильна команда.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
