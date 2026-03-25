«Україна — непоганий суперник»: Барджі оцінив сили синьо-жовтих
Вінгер Барселони заявив, що для нього це важлива гра
близько 2 годин тому
Вінгер іспанської Барселони та збірної Швеції Руні Барджі поділився думками щодо матчу плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти національної команди України. Слова наводить Sweden Herald.
Гравець підкреслив особливий статус цього поєдинку для своєї кар'єри та висловив упевненість у силах скандинавської збірної.
Чи є матч проти України найважливішим у моїй кар’єрі? Не знаю. Хоча я зіграв багато важливих ігор. Для мене це, очевидно, дуже важлива гра. Я вдячний за шанс кваліфікуватися на чемпіонат світу. Ми всі повинні бути вдячні. Я вже досить давно чекаю на цю гру. Україна – непоганий суперник. Ми підійдемо до гри з повагою. Але ми віримо в себе та в якість, яку, на мою думку, маємо.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
