Судаков відреагував на перемогу Шахтаря над Динамо
Ексфутболіст «гірників» поділився своїм підсумком зустрічі
близько 1 години тому
Георгій Судаков/фото: УАФ
Відбувся матч 11-го туру Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26 між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Поєдинок пройшов на стадіоні Арена Львів та завершився перемогою гірників з рахунком 3:1.
Колишній гравець Шахтаря Георгій Судаков, який зараз виступає за Лісабонську Бенфіку, відреагував на успішний виступ донецької команди у цій зустрічі.
«Кайфанув від класичного! Дякую», – написав Судаков у своєму Телеграмі.
Шахтар після 11 зіграних турів лідирує у турнірній таблиці, набравши 24 очки. Динамо розташовується на другому місці, маючи у своєму активі 20 балів після того ж числа матчів.
