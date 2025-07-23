Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги Європи з турецьким Бешикташем відповів на питання журналістів.

«Звісно ж, ми розуміємо якість цієї команди та футболістів – вони топові виконавці, тим паче зараз підписали Абрагама, Кекчю. Рафа Сілва та Жоау Маріу неймовірні. Але ми також маємо якісних футболістів, яких підписали взимку, тому, вважаю, буде дуже цікава гра. Усе побачимо на полі.

Чи змінилася моя роль на полі з приходом нового тренера? Так, справді трохи змінилася: якщо до цього я грав трохи нижче – напевно, як восьмий номер, то зараз здебільшого як чиста десятка – вище. Коуч мені постійно каже, щоб я не опускався, а, навпаки, вривався і націлювався на ворота. У принципі саме в цьому змінилося, а загалом як я грав до цього, так і маю це робити.

Тож чогось такого особливого немає, просто Містер підказує, тому що він дійсно приділяє багато уваги деталям, про які я раніше не думав, і тепер геть інакше на це дивлюся», – цитує Судакова пресслужба клуба.