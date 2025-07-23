Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа.

Слова турецького фахівця передає видання Трибуна.

«Бешикташ це особливий клуб – з традиціями, з фанатами, тренером і, найголовніше, гравцями. Навіть у минулому сезоні, коли вони були не в найкращому стані, їм вдалося перемогти Фенербахче та Галатасарай.

На цьому стадіоні потрібно не просто добре грати, а правильно реагувати на ключові моменти, бо у них є гравці, які можуть змінити хід матчу миттєво. Це нас мотивує ще більше.

Так, ми молода команда з великим потенціалом, але це не означає, що ми зробимо крок назад. Ми будемо готові до боротьби. Хто б не вибув на цій стадії – це буде несправедливо. Прикро, що дві сильні команди зустрічаються так рано. Але я впевнений, що матч буде хорошим», – сказав Туран.