Туран: «Хто б не вибув на цій стадії – це буде несправедливо»
Фахівець оцінив найближчого суперника «гірників»
близько 2 годин тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа.
Слова турецького фахівця передає видання Трибуна.
«Бешикташ це особливий клуб – з традиціями, з фанатами, тренером і, найголовніше, гравцями. Навіть у минулому сезоні, коли вони були не в найкращому стані, їм вдалося перемогти Фенербахче та Галатасарай.
На цьому стадіоні потрібно не просто добре грати, а правильно реагувати на ключові моменти, бо у них є гравці, які можуть змінити хід матчу миттєво. Це нас мотивує ще більше.
Так, ми молода команда з великим потенціалом, але це не означає, що ми зробимо крок назад. Ми будемо готові до боротьби. Хто б не вибув на цій стадії – це буде несправедливо. Прикро, що дві сильні команди зустрічаються так рано. Але я впевнений, що матч буде хорошим», – сказав Туран.
Матч Бешикташ – Шахтар пройде у четвер, 24 липня. Початок – о 21.00 за київським часом.
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