Сергій Разумовський

У 15-му турі англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл на своєму полі здолав Бернлі.

«Сороки» продовжили свою безпрограшну серію на «Сент-Джеймс Парк» до восьми матчів. Команда Едді Гау відкрила рахунок у видовищний спосіб: Бруно Гімараес забив прямим ударом від кутового прапорця, оформивши «сухий лист». Незабаром гості залишилися вдесятьох після вилучення Піреса за фол останньої надії проти Еланги. Перед перервою Гордон впевнено реалізував пенальті, подвоївши перевагу.

У другому таймі Ньюкасл контролював гру та двічі влучав у каркас воріт, а Гімараес і Гордон мали нагоди збільшити відрив. Дебютував Вісса, який вийшов на заміну після тривалої паузи, і господарі залишалися більш небезпечними, хоча Дубравка кілька разів рятував Бернлі.

У кінцівці матч ледь не набув інтриги: після VAR Бернлі отримав пенальті, який Флеммінг реалізував. Попри декілька напружених моментів у компенсований час, Ньюкасл утримав перемогу та продовжив безпрограшну серію в АПЛ до чотирьох матчів.

До вашої уваги огляд матчу.

Ньюкасл набрав 22 очки та очолив нижню частину турнірної таблиці. Бернлі (10) залишився у зоні вильоту.

АПЛ, 15-й тур

Ньюкасл – Бернлі 2:1

Голи: Гімараес, 31, Гордон, 45+8 (пен.) – Флеммінг, 90+4 (пен.)

Вилучення: Лукас Пірес, 43