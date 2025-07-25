Головний тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Шахтаря (2:4). Його слова наводить пресслужба клубу.

Ми грали проти якісного і сильного суперника. Ми повинні були краще захищатися, бути кращими в обороні. Чотири голи були такими, які ми могли б запобігти, якби краще захищалися. Якби ми добре захищалися, ми б не пропустили.

Я задоволений ставленням моїх гравців, їхнім бойовим духом, вони були хороші. Деякі гравці прийшли запізно. Можу сказати, що вони не були готові фізично на сто відсотків. Але цей матч мав зробити нас більш гострими. Реванш, який ми зіграємо наступного тижня, буде кращим для нас.

Ми будемо вчитися на своїх помилках. Можу сказати, що це буде важко. У моїй кар'єрі як гравця і як тренера були матчі, в яких я перевертав рахунок 2:0. У других матчах нам вдавалося повернутись у гру. Ми зіграли цей матч, але можу сказати, що до другого матчу ми будемо готові краще. Ми мусимо забити першими, - сказав Сульшер.