Легенда Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер є основним фаворитом очолити команду після звільнення Рубена Аморіма.

Колишній футболіст і тренер «червоних дияволів» готовий працювати безкоштовно, щоб вдруге очолити команду до кінця сезону, повідомляє indykaila News.

Фахівець уже провів перемовини з керівництвом МЮ. Сторони помітно просунулися в перемовинах, а сам діалог відбувається в позитивному ключі.

Як футболіст Сульшер виступав в складі Ман Юнайтед з 1996 по 2007 рік. Переможний гол в фіналі ЛЧ 1998/99 у ворота Баварії зробив його легендарною фігурою в історії клубу.

В якості тренера норвежець працював на «Олд Траффорд» з 2018 до 2021 року. Нині 52-річний тренер перебуває без роботи після того, як на старті поточного сезону його звільнили з Бешикташа.