Суперник Динамо в Лізі конференцій оголосив про призначення нового тренера
Паоло Ванолі очолив Фіорентину
близько 1 години тому
Паоло Ванолі. Фото: Getty Images
Фіорентина офіційно оголосила про призначення Паоло Ванолі головним тренером команди, повідомляє клубний сайт. Нагадаємо, що раніше фіалок очолював Стефано Піолі.
Із 53-річним фахівцем підписано контракт до 30 червня 2026 року з можливістю продовження на ще один сезон.
Раніше Ванолі очолював Торіно, який залишив на початку минулого літа.
Наразі Фіорентина замикає турнірну таблицю Серії А, набравши лише 4 очки після десяти зіграних матчів.
Нагадаємо, що в п’ятому турі Ліги конференцій Фіорентина зустрінеться з київським Динамо.
