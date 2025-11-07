Фіорентина офіційно оголосила про призначення Паоло Ванолі головним тренером команди, повідомляє клубний сайт. Нагадаємо, що раніше фіалок очолював Стефано Піолі.

Із 53-річним фахівцем підписано контракт до 30 червня 2026 року з можливістю продовження на ще один сезон.

Раніше Ванолі очолював Торіно, який залишив на початку минулого літа.

Наразі Фіорентина замикає турнірну таблицю Серії А, набравши лише 4 очки після десяти зіграних матчів.

Нагадаємо, що в п’ятому турі Ліги конференцій Фіорентина зустрінеться з київським Динамо.