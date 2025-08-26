Сергій Стаднюк

Нападник Роберто Пікколі перейшов із Кальярі до Фіорентини. Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний форвард приєднався до нової команди на умовах повноцінного трансферу та виступатиме у новій команді під 91-м номером. Про фінансові деталі угоди офіційно не повідомляється.

А за даними журналіста Ніколо Скіри, Кальярі отримає за Пікколі 25 мільйонів євро. Ще два мільйони передбачені у вигляді бонусів. Контракт футболіста з Фіорентиною розрахований до літа 2030 року. За інформацією Transfermarkt, Роберто став другим найдорожчим новачком в історії клубу після Ніколаса Гонсалеса, трансфер якого у 2022 році обійшовся у близько 27,3 мільйона євро.

Пікколі є вихованцем Аталанти. У липні 2024-го він перейшов у Кальярі на правах оренди за 500 тисяч євро, а вже влітку 2025-го клуб викупив його за 12 мільйонів. Минулого сезону нападник зіграв 40 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 1 асист. У новій кампанії 2025/26 встиг провести 1 поєдинок за сардинців та відзначився забитим м’ячем.

Проте у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся 28 серпня Пікколі не зіграє. Футболіст не був заявлений Фіорентиною на цей раунд турніру.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій та онлайн-трансляцією гри можна у четвер, 28 серпня, на сторінці події Фіорентина – Полісся на Xsport. Початок – о 21:00.