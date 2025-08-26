28 вересня пройде поєдинок-відповідь четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій між Фіорентиною та Поліссям.

Головним арбітром матчу буде 39-річний Рікардо де Бургос Бенгоечеа, який цього сезону вже працював на кількох поєдинках, включаючи зустріч Реала з Ов'єдо в Ла Лізі. На його рахунку 195 матчів в іспанській Ла Лізі, два фінали Суперкубку Іспанії та фінальний матч Кубка країни.

Помічниками Рікардо виступлять Ікер де Франсіско та Ассьєр Перес де Мендьола, четвертим суддею призначено Адріана Кордеро. Відеоасистентом буде Валентін Гомес, якому допоможе Хосе Луїс Мунуер.

Гра у відповідь пройде на стадіоні Чітта-дель-Тріколорі і почнеться о 21:00. В першому поєдинку Фіорентина здобула перемогу з оахунгком 3:0.