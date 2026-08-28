Сергій Разумовський

У Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги конференцій сезону-2026/27. 36 клубів розподілили на шість кошиків відповідно до рейтингу УЄФА, після чого визначили суперників команд, у складі яких виступають українці. У турнірі зіграють клуби Віктора Циганкова, Руслана Маліновського, Арсенія Батагова, Едуарда Соболя та інших співвітчизників.

Аякс Віктора Циганкова потрапив до першого кошика. Нідерландський клуб отримав шість суперників:

Аталанта;

Мідтьюлланн;

Хетафе;

Сент-Трюйден;

Хайдук;

Тун.

Трабзонспор, кольори якого захищають Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, був представлений у четвертому кошику. Турецька команда зіграє проти таких клубів:

Фрайбург;

Црвена Звезда;

Гартс;

КуПС;

Яблонець;

ЦСКА Софія.

Університатя Крайова з Павлом Ісенком та Олександром Романчуком також потрапила до четвертого кошика. Її суперниками стали:

Копенгаген;

Брайтон;

Хетафе;

Кайрат;

Егнатія;

Інтер Ескальдес.

Яблонець Едуарда Соболя опинився у п’ятому кошику. Чеський клуб зустрінеться з такими командами:

Брайтон;

Фрайбург;

Лугано;

Трабзонспор;

Іберія-1999;

Рига.

До цього ж кошика потрапив Хайдук, за який виступає юний півзахисник Адам Гурам. Хорватський клуб отримав у суперники:

Аякс;

Мідтьюлланн;

Сент-Трюйден;

Лінкольн Ред Імпс;

Нордшелланн;

Тун.

Іберія-1999, яку очолює український тренер Андрій Демченко та за яку грає Ельдар Кулієв, опинилася у шостому кошику. Грузинська команда проведе матчі проти:

Црвена Звезда;

Копенгаген;

Хетафе;

Сент-Трюйден;

М’єльбю;

Яблонець.

Всі результати жеребкування

1 кошик

2 кошик

3 кошик

4 кошик

5 кошик

6 кошик

Фінал Ліги конференцій сезону-2026/27 відбудеться 2 червня 2027 року в Стамбулі. Вирішальний матч прийме домашня арена Бешикташа.