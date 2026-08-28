Суперники для Циганкова, Маліновського, Батагова та інших: відбулося жеребкування Ліги конференцій
На загальному етапі будуть представлені декілька клубів українців
У Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги конференцій сезону-2026/27. 36 клубів розподілили на шість кошиків відповідно до рейтингу УЄФА, після чого визначили суперників команд, у складі яких виступають українці. У турнірі зіграють клуби Віктора Циганкова, Руслана Маліновського, Арсенія Батагова, Едуарда Соболя та інших співвітчизників.
Аякс Віктора Циганкова потрапив до першого кошика. Нідерландський клуб отримав шість суперників:
- Аталанта;
- Мідтьюлланн;
- Хетафе;
- Сент-Трюйден;
- Хайдук;
- Тун.
Трабзонспор, кольори якого захищають Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, був представлений у четвертому кошику. Турецька команда зіграє проти таких клубів:
- Фрайбург;
- Црвена Звезда;
- Гартс;
- КуПС;
- Яблонець;
- ЦСКА Софія.
Університатя Крайова з Павлом Ісенком та Олександром Романчуком також потрапила до четвертого кошика. Її суперниками стали:
- Копенгаген;
- Брайтон;
- Хетафе;
- Кайрат;
- Егнатія;
- Інтер Ескальдес.
Яблонець Едуарда Соболя опинився у п’ятому кошику. Чеський клуб зустрінеться з такими командами:
- Брайтон;
- Фрайбург;
- Лугано;
- Трабзонспор;
- Іберія-1999;
- Рига.
До цього ж кошика потрапив Хайдук, за який виступає юний півзахисник Адам Гурам. Хорватський клуб отримав у суперники:
- Аякс;
- Мідтьюлланн;
- Сент-Трюйден;
- Лінкольн Ред Імпс;
- Нордшелланн;
- Тун.
Іберія-1999, яку очолює український тренер Андрій Демченко та за яку грає Ельдар Кулієв, опинилася у шостому кошику. Грузинська команда проведе матчі проти:
- Црвена Звезда;
- Копенгаген;
- Хетафе;
- Сент-Трюйден;
- М’єльбю;
- Яблонець.
Всі результати жеребкування
1 кошик
2 кошик
3 кошик
4 кошик
5 кошик
6 кошик
Фінал Ліги конференцій сезону-2026/27 відбудеться 2 червня 2027 року в Стамбулі. Вирішальний матч прийме домашня арена Бешикташа.
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