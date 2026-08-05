Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський припустив, що президент Динамо Ігор Суркіс може звільнити головного тренера команди Ігоря Костюка в разі невиходу до загального етапу Ліги конференцій.

За словами журналіста, керівництво київського клубу вже мало подібний досвід минулого сезону. Перед цим Олександр Шовковський привів команду до чемпіонства в УПЛ, причому Динамо не зазнало жодної поразки в національній першості.

Водночас виступ киян у єврокубковій кваліфікації виявився невдалим. Команда не змогла пробитися до основного етапу турніру, після чого, як зазначив Співаковський, Суркіс фактично визнав необхідність змінити головного тренера влітку.

Журналіст наголосив, що це його особиста оцінка ситуації, а не інформація, отримана безпосередньо від представників Динамо. Водночас він вважає, що невихід киян до загального етапу Ліги конференцій може призвести до чергової зміни на тренерському містку.

Найближчим випробуванням для команди Костюка стане протистояння з Карабахом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Перший матч Динамо проведе 6 серпня в Любліні. Поєдинок у відповідь відбудеться 13 серпня в Баку.

Нагадаємо, Динамо дістався один із найважчих можливих суперників у кваліфікації Ліги конференцій.