Павло Василенко

Президент київського Динамо Ігор Суркіс провів зустріч з головним тренером біло-синіх Ігорем Костюком.

«Ігор Костюк почув ультиматум! Наскільки мені відомо, вчора головний тренер Динамо мав аудієнцію у президента клубу. З вуст Ігоря Суркіса він дізнався, що права на помилку в нього більше немає. Подейкують, розмова була дуже жорстка, в ході якої Костюк відверто почув, що йому розглядається заміна», – написав журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

Цього сезону Динамо вже завершило свої виступи у єврокубках, не потрапивши у груповий етап Ліги конференцій.

Наразі київська команда посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок у двох матчах.