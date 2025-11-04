Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо останніх результатів киян. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Після невдалого матчу в Туреччині [0:3 із Самсунспором, – прим.], який ми повністю провалили, я можу сказати одне: можна програти, але на футбольному полі потрібно віддавати себе без залишку. Так, бувають моменти, коли команда пропускає вже на другій хвилині, але після цього я не побачив жодного удару по воротах. Це, звісно, викликало у мене велике занепокоєння. Я почав сам собі ставити запитання, чи не перебуває команда у певній кризі.

Розуміючи ситуацію, в якій ми опинилися, усвідомлюючи, що ціла група основних гравців не могла взяти участь у матчі, зокрема й Ярмоленко, який захворів (а згодом довів, що в нього ще є «порох у порохівницях»), а також Дубінчак, Тимчик, Шапаренко, Біловар – усе це, звісно, мало великий вплив. Для нашої команди, у складі якої здебільшого грають вихованці власної школи, українці, це має велике значення.

Команда зібралася, провела дуже якісний матч із Кривбасом та вибила нашого головного конкурента з Кубка України, що принесло мені велику радість. Чому? Тому що я дивлюся на футбол трохи інакше, ніж, можливо, деякі вболівальники чи журналісти, які оцінюють перший тайм як поганий, а другий – як хороший. Ви ж пам’ятаєте фразу одного великого тренера – «Рахунок – на табло!».

Для мене якість гри має величезне значення, але коли мова йде про протистояння з такою командою, як донецький Шахтар, де зібрано сильні, талановиті, молоді футболісти, які з кожним роком лише додаватимуть у класі, нам теж потрібно робити певні кроки, щоб бути готовими протистояти їм. Адже футбол складається з двох таймів. І я можу сказати – респект команді за матч із «Кривбасом», респект за гру в Кубку.

Я ще раз хочу підкреслити: ті ж гравці, що не могли брати участь в матчі Ліги конференцій, не могли зіграти і проти Шахтаря на Кубку! Хоча вони б допомогли протистояти молодим, агресивним і технічним гравцям суперника. Ба більше, до списку імен, які я перераховував раніше – додався ще й Волошин, який останнім часом демонстрував дуже добру форму. Але ми обіграли Шахтар і без низки цих ключових гравців.

В захисній лінії у нас була справжня катастрофа. Попов вийшов на поле з важкою травмою носа, замінити його фактично не було ким, адже Біловар травмований. Грати з двома центральними захисниками з лівою ногою – це, погодьтеся, важко.