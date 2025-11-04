Президент Динамо Ігор Суркіс в контексті майбутнього матчу третього туру загального етапу Ліги конференцій проти Зріньскі озвучив завдання команди на єврокубки. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

На євросезон у «Динамо» стояло завдання потрапити до Ліги чемпіонів. З різних причин команда цього не зробила. Можливо, через недосвідченість головного тренера... Поясню чому. Основні гравці зібралися лише 24 червня – ті, хто не виступав у збірній. Ті, хто грав у національній команді, приєдналися 1-го або 2-го числа безпосередньо на зборі в Австрії. Ті, хто грав за молодіжну збірну, прибули 9-10 числа, а перший матч у сезоні відбувся уже 22 або 23 числа. Тобто ті, хто приїхав із «молодіжки», становили близько 80% основного складу «Динамо». Це фактично наші ключові гравці.

Шовковському, можливо, цей досвід буде важливим. Але він не зміг одразу звести всіх до єдиного рівня фізичної підготовки. Бо, наприклад, той же «Шахтар» підготувався до «Бешикташа» чудово – а далі їхній результат ми всі бачили. Неможливо було підготувати команду до настільки ранніх випробувань ідеально.

Треба враховувати, що країна перебуває у стані війни. І сьогодні ми всі разом – президенти клубів, УАФ та Прем’єр-ліга – маємо об’єднатися навколо ключового завдання: підвищити рівень українського футболу, щоб рейтинг наших клубів і Федерації загалом дозволяв збірній України стабільно брати участь у міжнародних турнірах. Це можливо лише за умови чесного та прозорого суддівства – не лише в УПЛ, а й у Першій, Другій лігах та дитячо-юнацьких змаганнях. Ми повинні зробити все, щоб навіть діти на футбольних полях бачили приклад справедливості, а не свавілля, щоб арбітри керувалися правилами гри, а не власним розсудом.

Ребров був одним із найкращих тренерів, затребуваних у Європі. Він працював у різних країнах. Але програв матч проти Франції – і тоді його одразу критикували й писали, що його треба звільнити.