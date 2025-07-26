Святкування Ямаля добігло кінця. Флік посилив правила команди
В Іспанії повідомили подробиці
23 хвилини тому
Головний тренер Барселони Хансі Флік дав чіткий сигнал команді та прийняв суворіші внутрішні правила на сезон 2025/26.
Після скандалу, викликаного святкуванням дня народження Ламіна Ямаля, та скарги Іспанської асоціації людей з ахондроплазією, тренер Барселони Флік вирішив посилити внутрішні правила команди щодо вільного часу гравців.
Занепокоєння частими відходами кількох гравців у поєднанні з останніми подіями у справі Ямаля спонукали німецького тренера вжити заходів. Як повідомляє Sport.es, Флік запровадить нові дисциплінарні правила, щоб команда могла зосередитись на своїх матчах.
Флік намагається обмежити виїзди гравців на природу та соціальну активність, одночасно мінімізуючи їх вплив на ЗМІ та соціальні мережі.
«Я багато разів казав: він геній. Але йому всього 18, і ми маємо йому допомогти. Поки що все йде добре. Якщо він хоче грати на найвищому рівні ще 15 років, йому потрібно ретельно тренуватися та готуватися психологічно.
Він розумний, але одного лише веселощів недостатньо. Йому треба ще працювати. І гравці з його талантом також мають це робити. Він має хороші приклади в команді, наприклад, Рафінья, яка йому абсолютно довіряє», – сказав німецький тренер незадовго до дня народження Ямаля.