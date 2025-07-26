Павло Василенко

Головний тренер Барселони Хансі Флік дав чіткий сигнал команді та прийняв суворіші внутрішні правила на сезон 2025/26.

Після скандалу, викликаного святкуванням дня народження Ламіна Ямаля, та скарги Іспанської асоціації людей з ахондроплазією, тренер Барселони Флік вирішив посилити внутрішні правила команди щодо вільного часу гравців.

Занепокоєння частими відходами кількох гравців у поєднанні з останніми подіями у справі Ямаля спонукали німецького тренера вжити заходів. Як повідомляє Sport.es, Флік запровадить нові дисциплінарні правила, щоб команда могла зосередитись на своїх матчах.

Флік намагається обмежити виїзди гравців на природу та соціальну активність, одночасно мінімізуючи їх вплив на ЗМІ та соціальні мережі.