Сергій Разумовський

Нападник Олексій Горяїнов залишив Металіст. Про це повідомив офіційний сайт харківського клубу.

У клубі подякували футболісту за час, проведений у складі команди, та відзначили його шлях від дитячо-юнацької школи «Металіста» до основного складу жовто-синіх.

Футбольний клуб Металіст висловлює щиру вдячність нападникові Олексію Горяїнову за час, проведений у складі нашої команди. Олексій пройшов шлях від дитячо-юнацької футбольної школи Металіст до основного складу жовто-синіх, у футболці якого провів понад 40 офіційних поєдинків. Нападник завжди виходив на поле з особливим ставленням до емблеми клубу та його вболівальників і проводив кожну хвилину гри з максимальною самовіддачею. Дякуємо, Олексію, за все, що ти зробив для Металіста. Бажаємо тобі успішного продовження кар’єри та реалізації всіх амбіцій. ФК Металіст

Загалом у складі Металіста Горяїнов провів понад 40 офіційних матчів. На його рахунку 1 забитий м’яч і 1 результативна передача. Наразі не повідомляється, де футболіст продовжить кар’єру. Олексій Горяїнов є сином легенди Металіста Олександра Горяїнова, який виступав на позиції голкіпера та багато років був одним із символів харківського клубу.

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