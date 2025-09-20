Павло Василенко

Син легенди світового футболу Зінедіна Зідана, воротар Лука, офіційно змінив спортивне громадянство та більше не гратиме за Францію. Відтепер він представлятиме національну збірну Алжиру.

Про це повідомили на офіційному сайті ФІФА, де публікують імена футболістів, що змінили збірну. Це рішення стало несподіванкою для багатьох, адже ім’я Зідан нерозривно пов’язане з історією французького футболу.

Лука пройшов усі юнацькі команди «Триколора» – від U16 до U20, загалом провівши 30 матчів, однак так і не дебютував у головній команді Франції. За правилами ФІФА, це дозволило йому змінити спортивне громадянство.

Вихованець академії мадридського Реала, Лука Зідан певний час перебував в основі «вершкових», але через високу конкуренцію не зміг закріпитися. Далі були Расінг Сантандер, Райо Вальєкано, Ейбар, а нині він захищає ворота Гранади. На його рахунку – понад 140 матчів у Сегунді та Ла Лізі.

В Алжирі 26-річний голкіпер має хороші шанси стати першим номером. Його головні конкуренти – Уссама Бенбут, Алексіс Гендуз та Закарія Бухалфайя, які виступають у внутрішньому чемпіонаті країни.

Таким чином, син легендарного Зінедіна Зідана перегорнув сторінку у своїй кар’єрі, зробивши вибір на користь батьківщини своїх предків.

Ця зміна може бути вирішальною для його міжнародної кар'єри, враховуючи, що він більше навіть не входив до широкого кола кандидатів у Франції.

До речі, хоча Лука Зідан і народився у Франції, він має право грати за Алжир завдяки своєму батькові Зінедіну, чий рід походить з цієї північноафриканської країни.

Зінедін Зідан обрав у своїй кар'єрі Францію, за яку зіграв 108 матчів і виграв чемпіонат світу 1998 року та Євро 2000 року, але завжди підкреслював своє алжирське коріння.