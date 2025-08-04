Павло Василенко

Мадридський Реал, сповнений рішучості повернути собі титул, розпочинає тренування сьогодні. Найпершим, хто прибув до спортивного комплексу, як не дивно, став один із тих, кому зрештою можуть вказати вихід. Це Ендрік, який прибув на своїй машині о 7:50 ранку за місцевим часом.

Трохи пізніше з'явився і головний тренер Реала Хабі Алонсо. Фахівець зупинився біля входу, щоб роздати автографи десяткам уболівальників, які зібралися біля воріт бази.

Після коротшої, ніж зазвичай, відпустки через Клубний чемпіонат світу, команда розпочала передсезонні тренування на своїй базі у Вальдебебасі, маючи мало нових облич та все ще багато питань.

У Алонсо ще багато питань, які потрібно вирішити. Серед них можливі відходи Родріго чи Браїма Діаса. Серед них проблеми з центральними захисниками – погана форма Антоніо Рюдігера та Рауля Асенсіо та фізичні проблеми Давида Алаби, зазначає Sport.es. І чи можна когось ще залучити, враховуючи, що Джуд Беллінгем переніс операцію і буде відсутній щонайменше три місяці.

У цей перший день заплановані медичні огляди та перша зустріч з такими фігурами, як Альваро Каррерас, за якого Реал заплатив Бенфікі 50 мільйонів євро. Франко Мастантуоно, який вже перебуває у столиці Іспанії, має приєднатися 14 серпня, коли йому виповниться 18 років.

Реал, за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, розпочне свою кампанію в Ла Лізі 19 серпня домашнім матчем проти Осасуни. Лише за тиждень до цього, 12 серпня, команда зіграє свій єдиний товариський матч цього літа проти австрійського клубу Тіроль.