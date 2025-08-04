Після відходу Сон Хин Міна з команди, Тоттенхем активізував інтерес до форварда мадридського Реала Родріго. Як повідомляє видання AS, президент лондонського клубу Даніель Леві вже давно розглядає 24-річного бразильця як головну трансферну мету для посилення атаки на лівому фланзі.

Звільнення ключової позиції та значна економія на зарплатах (Сон заробляв понад 11 мільйонів євро на рік) відкривають перед клубом простір для гучного трансферу.

Незважаючи на контракт із Реалом до 2028 року, позиції Родріго в команді ослабли. Посилення конкуренції після переходу Франка Мастантуоно, зростання молодого Гонсало та наявність Вінісіуса Жуніора на фланзі змушують форварда задуматися про зміну ситуації.

У Тоттенхемі роблять ставку на те, що стабільне місце у старті, можливість грати на звичній позиції та участь у Лізі чемпіонів допоможуть переконати Родріго прийняти їхню пропозицію. Додаткову роль відіграє підтримка нового американського інвестора, який готовий вкластися в амбітні трансфери.

Проте конкуренція за нападника зберігається і інтерес до нього виявляє і Ліверпуль, який розглядав Родріго як альтернативу Ісаку. Проте червоні пригальмували переговори, що грає на руку Тоттенхему.

За даними Transfermarkt, вартість гравця становить близько 90 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 Родріго провів за Реал 54 зустрічі, забив 14 м'ячів та віддав 11 результативних передач.