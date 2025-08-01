Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо визначився із розподілом ролей на воротарській позиції, повідомляє видання Grada3.

За даними джерела, наставник королівського клубу підтвердив, що основним голкіпером залишиться бельгієць Тібо Куртуа, як це було і на клубному чемпіонаті світу.

При цьому Алонсо висловлює повну довіру до українця Андрія Луніна. Більше того, тренер дав зрозуміти, що готовий надати Луніну більше ігрового часу, ніж той отримував за Карло Анчелотті.

Очікується, що український воротар, окрім традиційної участі у Кубку Іспанії, зможе вийти на поле і у низці матчів Ла Ліги, особливо у періоди напруженого календаря.

Раніше конкурент Луніна розповів, що робитиме після закінчення кар'єри.