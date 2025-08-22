Тиждень для України вийшов провальним: вже втретє за нинішній сезон наші клуби не зуміли здобути жодної перемоги. У скарбничку країни очки приніс виключно Шахтар, який зіграв унічию із Серветтом зі Швейцарії (1:1).

Київське Динамо знову підтвердило свою слабку форму на міжнародній арені, поступившись Маккабі Тель-Авів (1:3). А Полісся фактично втратило шанси на єврокубкову осінь, програвши Фіорентині з рахунком 0:3.

Серед конкурентів найбільше провалилися цього тижня Сербія стартувавши у плей-оф кваліфікації з 22-го місця, вона вже поступилася позиціями Угорщини та Румунії. Україна ж дозволила Словенії піти вперед і тепер ризикує втратити 1 місце в таблиці, оскільки Азербайджан наблизився впритул.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА