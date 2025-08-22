Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Відоме місце України в рейтингу після чергового тижня єврокубків
Цього разу бали приніс тільки Шахтар
33 хвилини тому
Тиждень для України вийшов провальним: вже втретє за нинішній сезон наші клуби не зуміли здобути жодної перемоги. У скарбничку країни очки приніс виключно Шахтар, який зіграв унічию із Серветтом зі Швейцарії (1:1).
Київське Динамо знову підтвердило свою слабку форму на міжнародній арені, поступившись Маккабі Тель-Авів (1:3). А Полісся фактично втратило шанси на єврокубкову осінь, програвши Фіорентині з рахунком 0:3.
Серед конкурентів найбільше провалилися цього тижня Сербія стартувавши у плей-оф кваліфікації з 22-го місця, вона вже поступилася позиціями Угорщини та Румунії. Україна ж дозволила Словенії піти вперед і тепер ризикує втратити 1 місце в таблиці, оскільки Азербайджан наблизився впритул.
Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 22. Угорщина – 22,125 (+2,325)
- 23. Румунія – 22,000 (+2,500)
- 24. Сербія – 22,000 (+2,000)
- 25. Словаччина – 21,375 (+1,625)
- 26. Словенія – 20,468 (+2,375)
- 27. Україна – 19,850 (+2,250)
- 28. Азербайджан – 19,500 (+2,375)
- 29. Болгарія – 18,375 (+2,500)
- 30. Росія – 18,299