На офіційному сайті УЄФА оприлюднено оновлений клубний рейтинг, який враховує результати команд у єврокубках за п’ять сезонів, починаючи з 2021/2022. Поки що у сезоні 2025/2026 усі великі клуби мають нуль балів, оскільки ще не почали свої виступи.

Топ-10 клубів за сумою балів за п’ять років виглядає так:

Реал – 117,500 Баварія – 108,250 Інтер – 107,250 Манчестер Сіті – 102,750 Ліверпуль – 101,500 ПСЖ – 94,500 Байєр – 85,250 Боруссія Дортмунд – 84,750 Барселона – 83,250 Рома – 80,500

Також стало відомо, як змінився рейтинг України та росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА.