Який клуб найкращий за останні 5 років? Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Манчестер Сіті четвертий, ПСЖ – шостий, Барселона – тільки дев'ята
близько 2 годин тому
UEFA.com
На офіційному сайті УЄФА оприлюднено оновлений клубний рейтинг, який враховує результати команд у єврокубках за п’ять сезонів, починаючи з 2021/2022. Поки що у сезоні 2025/2026 усі великі клуби мають нуль балів, оскільки ще не почали свої виступи.
Топ-10 клубів за сумою балів за п’ять років виглядає так:
Реал – 117,500
Баварія – 108,250
Інтер – 107,250
Манчестер Сіті – 102,750
Ліверпуль – 101,500
ПСЖ – 94,500
Байєр – 85,250
Боруссія Дортмунд – 84,750
Барселона – 83,250
Рома – 80,500
Також стало відомо, як змінився рейтинг України та росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
