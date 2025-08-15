Таблиця коефіцієнтів УЄФА: відставання України від Словенії збільшилося, Болгарія випередила росію
Цього мідуїку наші клуби здобули невелику кількість очок
близько 2 годин тому
Повторні матчі третього раунду кваліфікації єврокубків виявився провальним для українських клубів. Жодна з трьох команд не здобула перемоги, а в загальну скарбничку асоціації надійшло лише 0,125 бала. Єдиний позитивний результат – нічия Шахтаря з Панатінаїкосом в основний час, після якої гірники вилетіли з Ліги Європи у серії пенальті.
Динамо поступилося кіпрському Пафосу (0:1, 0:2) та вибуло до Ліги Європи, а Полісся, попри домашню перемогу над угорським Пакшем (3:0), зазнало поразки у виїзній грі (1:2), але пройшло далі до плей-оф Ліги конференцій.
Таким чином, Україна й надалі представлена трьома клубами в єврокубках: Динамо – у Лізі Європи, Шахтар і Полісся – у Лізі конференцій.
У таблиці коефіцієнтів УЄФА позиція нашої країни не змінилася – 27-е місце (19,725 бала). Відставання від Словенії (19,968) збільшилося, а найближчий переслідувач – Азербайджан (19,250).
Тим часом, Болгарія (18,375) випередила росію (18,299) і країна-агресор опустилася на 30-те місце.
Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА (після 3-го раунду кваліфікації):
22. Сербія – 22,000
23. Угорщина – 21,875
24. Румунія – 21,625
25. Словаччина – 21,375
26. Словенія – 19,968
27. Україна – 19,725
28. Азербайджан – 19,250
29. Болгарія – 18,375
30. Росія – 18,299
