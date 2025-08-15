Повторні матчі третього раунду кваліфікації єврокубків виявився провальним для українських клубів. Жодна з трьох команд не здобула перемоги, а в загальну скарбничку асоціації надійшло лише 0,125 бала. Єдиний позитивний результат – нічия Шахтаря з Панатінаїкосом в основний час, після якої гірники вилетіли з Ліги Європи у серії пенальті.

Динамо поступилося кіпрському Пафосу (0:1, 0:2) та вибуло до Ліги Європи, а Полісся, попри домашню перемогу над угорським Пакшем (3:0), зазнало поразки у виїзній грі (1:2), але пройшло далі до плей-оф Ліги конференцій.

Таким чином, Україна й надалі представлена трьома клубами в єврокубках: Динамо – у Лізі Європи, Шахтар і Полісся – у Лізі конференцій.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА позиція нашої країни не змінилася – 27-е місце (19,725 бала). Відставання від Словенії (19,968) збільшилося, а найближчий переслідувач – Азербайджан (19,250).

Тим часом, Болгарія (18,375) випередила росію (18,299) і країна-агресор опустилася на 30-те місце.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА (після 3-го раунду кваліфікації):

22. Сербія – 22,000

23. Угорщина – 21,875

24. Румунія – 21,625

25. Словаччина – 21,375

26. Словенія – 19,968

27. Україна – 19,725

28. Азербайджан – 19,250

29. Болгарія – 18,375

30. Росія – 18,299