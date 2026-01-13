Хабі Алонсо розглядається букмекерськими конторами як головний кандидат на посаду головного тренера Ліверпуля після свого звільнення з мадридського Реала. 12 січня іспанський клуб офіційно оголосив про припинення співпраці з 44-річним фахівцем за взаємною згодою сторін.

На думку букмекерів, саме Алонсо має найбільші шанси змінити Арне Слота на тренерському містку мерсисайдців. Ймовірність його призначення оцінюється коефіцієнтом 2.25, що робить іспанця беззаперечним фаворитом перегонів.

Другу позицію в списку можливих наступників посідає колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп, повернення якого оцінюється коефіцієнтом 6.50. Третім у рейтингу йде нинішній головний тренер ПСЖ Луїс Енріке з показником 7.00.

Також серед претендентів на посаду називають Юліана Нагельсманна та Андоні Іраолу, шанси яких букмекери оцінюють однаково.

Наступний тренер Ліверпуля за версією букмекерів: