Павло Василенко

Шведський півзахисник Айнтрахта Уго Ларссон міг цього літа опинитися у Саудівській Аравії, але його кар’єру вирішив телефонний дзвінок від мами.

«Я подзвонив їй, і вона насварила мене за те, що я взагалі подумав про цей перехід. Вона сказала: «Ні, ні, ні, ти цього не зробиш», – розповів футболіст у інтерв’ю Fotbollskanalen.

Інтерес до Ларссона проявляв Аль-Іттіхад, де вже виступають Карім Бензема та Н’Голо Канте. Саудівці активно полюють на молодих гравців у найкращому віці, залучаючи навіть зірок із ТОП-ліг – таких як Дарвін Нуньєс чи Жоау Феліш.

Але 21-річний швед вирішив інакше:

«Було цікаво почути пропозицію та помріяти деякий час. Але я швидко зрозумів: я хочу залишитися та ще пограти в Європі», – зізнався він.

Його вибір має логіку: Ларссон став ключовим гравцем у півзахисті Айнтрахта, допоміг клубу посісти 3-тє місце в Бундеслізі та пробитися до Ліги чемпіонів.