Сергій Разумовський

Головний тренер національної жіночої збірної України Володимир Пятенко залишив свою посаду. Як повідомляє пресслужба УАФ, наприкінці 2025 року завершився термін дії контракту фахівця, а через особисті обставини він не зможе продовжувати роботу з командою та ухвалив рішення піти.

Пятенко очолював синьо-жовтих із вересня 2023 року. За цей період збірна провела 29 матчів: здобула 14 перемог, шість разів зіграла внічию, а загальна різниця м’ячів склала 42 – 31. Одним із ключових результатів його каденції став вихід України до другого раунду плей-оф Євро-2025.

Ще одним важливим здобутком стало підвищення в класі в Лізі націй: уже на початку 2026 року українська команда стартуватиме в дивізіоні А, де суперницями будуть Іспанія, Англія та Ісландія. За час роботи Пятенко також активно оновлював склад: можливість проявити себе отримали 13 новачків, із яких десять уже дебютували за національну команду.

