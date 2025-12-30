Каталонська Барселона зацікавлена у підписанні нападника Ювентуса Душана Влаховича та вивчає варіанти підсилення атакувальної лінії на тлі невизначеного майбутнього Роберта Левандовського.

Як повідомляє Marca, контракт сербського форварда з туринським клубом спливає наприкінці поточного сезону. Керівництво Барселони розглядає можливість запросити Влаховича або на правах вільного агента влітку, або ж за відносно невелику компенсацію вже під час зимового трансферного вікна.

У клубі активно аналізують кандидатів, які в перспективі зможуть замінити Левандовського. Головний тренер Ханс-Дітер Флік високо оцінює роль Феррана Торреса в команді, однак президент Барселони Жоан Лапорта наполягає на підписанні нападника топ-рівня.

Зазначається, що каталонський клуб готовий запропонувати Влаховичу конкурентну заробітну плату, хоча вона буде нижчою за ту, яку серб наразі отримує в Ювентусі.

У поточному сезоні Серії А Душан Влахович зіграв 13 матчів та відзначився трьома забитими м’ячами.