Михайло Цирук

На молодіжному Євро-2025 завершився груповий етап, тож ми вже прощаємося з деякими його учасниками. Хоча більшість з тих, про кого йтиметься в цьому матеріалі, залишилися на турнірі до найпізніших стадій, адже мова про десять команд з найдорожчими складами на турнірі. Хто увійшов до топ-10, на якому місці в цьому рейтингу Україна та які команди не змогли потрапити до чвертьфіналу – розповідаємо далі.

10. Польща – €46,9 млн

Десятку найдорожчих команд турнірну відкриває збірна Польщі, яка після двох поразок залишила турнір найпершою, а потім зазнала й третьої, тож повертатиметься додому без набраних балів. Жоден з футболістів у польській заявці не коштує більш як п'ять мільйонів євро, а найдорожчими гравцями у складі є опорник познанського Леха Антоні Козубаль (5 млн) та Кацпер Козловський з турецького Газишехіра (4,2 млн).

9. Україна – €75,2 млн

Девʼяту сходинку серед 16 учасників турніру посідає саме збірна України. Заявку нашої команди ми й так чудово знаємо, тож надовго на ній не зупинятимемося. Скажемо лише, що понад третину від загальної трансферної вартості команди формують двоє гравців – Єгор Ярмолюк та Владислав Ванат, що коштують по 15 млн євро.

8. Данія – €101,1 млн

Позначку у сто мільйонів першою перетинає Данія, якій синьо-жовті поступилися в стартовому матчі на турнірі (2:3). Найкоштовнішим футболістом команди є форвард Спортинга Конрад Гардер, вартість якого становить аж 24 млн євро. Далі йде нападник Брондбю Матіас Квістгорден (15 млн), а замикає трійку найдорожчих ще один нападник Вільям Бовінг (8 млн), що представляє австрійський Штурм.

7. Португалія – €164,4 млн

Лише сьоме місце в нашому рейтингу посідає найкраща команда групового етапу та потенційний суперник України у чвертьфіналі. Головна зірка молодіжки Селесао, за версією Transfermarkt, 45-мільйонний вінгер Споринга Жеованні Кенда, що вже відзначився на турнірі трьома голами та двома асистами. Вартість іншого вінгера, Роджера Фернандеша з Браги, становить 22 млн євро, а атакувальний півзахисник Густаво Са з Фамалікана коштує 16 млн.

6. Італія – €191,2 млн

Не потрапила до пʼятірки найдорожчих досить зіркова збірна Італії. Проте варто сказати, що кілька вартісних гравців не поїхали на турнір через травми, наприклад Франческо Еспозіто (25 млн) чи Пʼєтро Комуццо (25 млн). Серед тих, хто таки вирушив на турнір, найдорожчим є вінгер Лідса Вільфред Ньйонто (22 млн), захисник Брентфорда Майкл Кайоде (18 млн) та Матео Руджері з Аталанти (16 млн).

5. Нідерланди – €220,3 млн

А от пʼятірку найдорожчих відкриває команда, з якою Україна вже зовсім скоро розпочне вирішальний матч у боротьбі за плей-оф. У складі нашого суперника є одразу чотири гравці вартістю від 20 млн євро: Раян Фламінго з ПСВ (20), Ян Матсен з Астон Вілли (28), Кеннет Тейлор з Аякса (28), а також найдорожчий гравець команди – лівий оборонець Аякса Йоррел Хато (35).

4. Німеччина – €257 млн

До четвірки найкращих очікувано потрапили справжні титани, і перший з них – Німеччина. Лідером Бундестім, як за грою, так і за трансферною вартістю, є 30-мільйонний форвард Штутгарта Нік Вольтемаде, який уже встиг дебютувати за дорослу збірну Німеччини. Окрім нього, високу ціну німецької команди формують Браян Груда з Брайтона (25 млн), Пауль Небель з Айнтрахта (24 млн) та його одноклубник Натаніель Браун (22 млн).

3. Іспанія – €262 млн

Трохи дорожчою за німців є збірна Іспанії. Найдорожчими гравцями у складі чинних віцечемпіонів Європи є центрбек Валенсії Крістіан Москера, Мікель Хаурегісар з Атлетіка Більбао та вінгер Бетіса Хесус Родрігес, які коштують по 30 мільйонів євро, однак і без них гравців найвищого рівня тут вистачає.

2. Франція – €340,5 млн

Суттєво відірвалися від усіх дві найдорожчі команди рейтингу, і перша з них – збірна Франції. Найкоштовнішим активом цієї команди є центральний захисник Лейпцига Кастело Люкеба, що коштує 40 млн євро. Далі в рейтингу найдорожчих йде новачок Тоттенгема Матіс Тель (35 млн), а також предсавник Аугсбурга Крислен Матсіма (22 млн).

1. Англія – €412,2 млн

Переможцем рейтингу доволі очікувано стає команда Англії, у якій кількість дорогих гравців традиційно просто зашкалює. Найдорожчими у заявці на Євро-2025 є Ітан Нванері з Арсенала (55 млн), Тіно Лівраменто з Ньюкасла (40 млн) та представник Тоттенгема Арчі Грей (38 млн).

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